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Aydın Kurtoğlu ikinci kez baba oldu

Cengiz Kurtoğlu'nun şarkıcı oğlu Aydın Kurtoğlu, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

21.04.2017 - 12:02
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Şarkıcı Aydın Kurtoğlu ve eşi Sinem Kurtoğlu’nun ikinci bebekleri dünyaya geldi. Kurtoğlu çifti, önceki gün sabah saatlerinde dünyaya gelen oğullarına Pamir Ayaz adını verdi.

"CANIM OĞLUM PAMİR AYAZ"

Aydın Kurtoğlu, ilk oğlu Poyraz ve yeni dünyaya gelen oğlu Pamir Ayaz ile birlikte olduğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, “Canım oğlum Pamir Ayaz bugün dünyaya gözlerini açtı. Hayatımıza yeni bir soluk, yeni bir renk, yeni bir umut daha eklendi. Arayan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

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Aydın Kurtoğlu ikinci kez baba oldu

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