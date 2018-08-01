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Aydın'da işçiler CHP'li belediyeyi protesto etti

DİSK'e üye oldukları için CHP'li belediye tarafından işten çıkarılan işçiler eylem yapıyor.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 07:51..
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Aydın'da işçiler CHP'li belediyeyi protesto etti

Aydın'da belediyeye bağlı sarı otobüs şoförleri şu sıralar CHP'li belediyeyi protesto ediyor.

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu işçilerin disiplinsizlik gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söylemişti.

Aydın'da işçiler CHP'li belediyeyi protesto etti

DİSK'E GEÇTİK DİYE İŞTEN ATTILAR

Ancak işçiler Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası'ndan ayrılarak DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia ediyor.

Aydın'da işçiler CHP'li belediyeyi protesto etti

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

"Sarı otobüs şoförleri işini geri istiyor, hak, hukuk, adalet” ve “Yaşasın sendikal mücadelemiz” yazılı pankart taşıyan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı.

Aydın'da işçiler CHP'li belediyeyi protesto etti

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