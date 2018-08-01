Aydın'da işçiler CHP'li belediyeyi protesto etti

Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

11 aylık bebeği annesiyle birlikte katleden PKK'lı teröristlere şefkatle yaklaşan bir medya var.

Teknoloji devi Apple’ın nisan-haziran döneminde net kar ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre arttı.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrası yerle bir olan Nusaybin, devletin yatırımlarıyla birlikte adeta yeniden doğdu.

Mert Fırat ve İdil Fırat düğünü Alaçtaı'da yapacak

DİSK'e üye oldukları için CHP'li belediye tarafından işten çıkarılan işçiler eylem yapıyor.

1 Hulusi Akar'dan intikam sözü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

2 Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı Gülşen Instagram hesabından bir babanın oğluna şiddet uyguladığı videoyu yayınladı. Ünlü sanatçı, görüntülerdeki kişiyi bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyledi.

3 İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak Aydın'da kendini asarak intihar girişiminde bulunan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Cem Durmuş'un organları bağışlandı.

4 Meksika'da 97 yolculu uçak düştü Durango eyaletinde bir yolcu uçağı, havalandıktan bir süre sonra düştü.

5 Tacizciyi linçten kurtaran 2 polis yaralandı Burdur'da ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen Osman K.'yı, polis kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

6 ABD FETÖ'cü papaz için tehdit etmekten vazgeçmiyor ABD yetkililerinin FETÖ'cü papazı kurtarmak için imza attığı küstah açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Nauert, Brunson'ın serbest bırakılmakta gecikildiğini söyledi.