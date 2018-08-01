Aydın'da işçiler CHP'li belediyeyi protesto etti

Aydın'da belediyeye bağlı sarı otobüs şoförleri şu sıralar CHP'li belediyeyi protesto ediyor.
Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu işçilerin disiplinsizlik gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söylemişti.
DİSK'E GEÇTİK DİYE İŞTEN ATTILAR
Ancak işçiler Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası'ndan ayrılarak DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia ediyor.
OTURMA EYLEMİ YAPTILAR
"Sarı otobüs şoförleri işini geri istiyor, hak, hukuk, adalet” ve “Yaşasın sendikal mücadelemiz” yazılı pankart taşıyan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı.