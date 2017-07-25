taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5560
EURO
4,1496
ALTIN
143,71
PETR
48,8000

Ay'ın derinliklerinde su bulundu

Brown Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Ay'ın iç kısımlarında su birikintilerine rastlandı.

25.07.2017 - 10:20
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Bilim insanları Ay'la iligili bir araştırma yaptı ve Ay'da tahmin edilenden çok daha fazla su bulunduğunu düşünüyorlar.

Ay'ın derinliklerinde su bulundu

Araştırmada ayrıca magmanın milyarlarca yıl önce Ay'da yerin altında patladığını ve bunun sonucunda da suyu sıkıştırdığını fark ettiler.

VERİLER İNCELENDİ

Hint Ay uzay aracı tarafından toplanan uydu verilerine bakarak bu suyun nerelerde koğuşlandığını araştırılıyor. Bugün Nature Geoscience'de yayınlanan sonuçlar, Ay'ın kutuplarının ötesinde suyla zengin volkanik maddenin olduğunu gösteriyor.

Ay'ın derinliklerinde su bulundu

"AY'IN DERİNLİKLERİNDE SU OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Brown Üniversitesi'nden Ralph E. Milliken'in yaptığı açıkalamada, "Volkanik patlamalar sonucunda Ay'ın derinliklerinde su olduğunu tespit ettik. Patlamalar sonrasında su, ısı nedeniyle iç bölgede sıkışıp kalmış ve küçük baloncuklar halinde orada duruyor." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Elazığ’da test uçuşu yapan ANKA düştü
Elazığ’da bu akşam saatlerinde test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı ANKA, teknik bir sorun nedeniyle düştü.
Windows, Paint'i kaldırıyor
Yazılım devi Microsoft, yeni Windows 10 güncellemesiyle efsanevi grafik programı Paint'i kaldırmayı planlıyor.
San Marino 5G'ye geçen ilk ülke olmak için aday
Sadece 61 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Avrupa ülkesi San Marino 5G'ye ilk geçen ülke olabilmek için düğmeye bastı.
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı
Milli Savunma Bakanlığı, yerli üretim olan Bora keskin nişancı tüfeğiynin tanıtım videosunu yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

142
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

46
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

139
İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

87
Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

44
Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

69
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM