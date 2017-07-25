Ay'ın derinliklerinde su bulundu

Bilim insanları Ay'la iligili bir araştırma yaptı ve Ay'da tahmin edilenden çok daha fazla su bulunduğunu düşünüyorlar.

Araştırmada ayrıca magmanın milyarlarca yıl önce Ay'da yerin altında patladığını ve bunun sonucunda da suyu sıkıştırdığını fark ettiler.

VERİLER İNCELENDİ

Hint Ay uzay aracı tarafından toplanan uydu verilerine bakarak bu suyun nerelerde koğuşlandığını araştırılıyor. Bugün Nature Geoscience'de yayınlanan sonuçlar, Ay'ın kutuplarının ötesinde suyla zengin volkanik maddenin olduğunu gösteriyor.

"AY'IN DERİNLİKLERİNDE SU OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Brown Üniversitesi'nden Ralph E. Milliken'in yaptığı açıkalamada, "Volkanik patlamalar sonucunda Ay'ın derinliklerinde su olduğunu tespit ettik. Patlamalar sonrasında su, ısı nedeniyle iç bölgede sıkışıp kalmış ve küçük baloncuklar halinde orada duruyor." diye konuştu.