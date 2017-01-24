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Aylin Nazlıaka kelepçeli eylemin sebebini açıkladı

Aylin Nazlıaka, MHP seçmeninin isteği doğrultusunda Meclis'te kelepçeli eyleme imza attığını söyledi.

24.01.2017 - 09:40
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Aylin Nazlıaka kelepçeli eylemin sebebini açıkladı

18 maddelik anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında, CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka ilginç bir eylem yapmıştı. Kendisini kürsüye kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, eylemini 1 saat boyunca sürdürmüştü.

Nazlıaka, neden kelepçeli eylem yaptığını Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a açıkladı.

"MHP SEÇMENİ BENİ ARADI"

Bağımsız milletvekili, eyleminin nedenini şu sözlerle açıkladı; "Birçok MHP seçmeni beni aradı, “Biz Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Bu rejim değişikliği ülkemizin üniter yapısını bozacak. MHP milletvekillerine ‘Hayır’ oyu verin” diyoruz ama dinletemiyoruz. Lütfen bizim sesimiz olun!” dediler.

Aylin Nazlıaka kelepçeli eylemin sebebini açıkladı

"KONUŞTURULMADIM, KENDİMİ KELEPÇELEDİM"

Önerge verip, konuşma talep ettim ama bağımsız vekil olduğum için konuşturulmadım! Ben de kürsüye kendimi kelepçeleyip, MHP Genel Başkanı’na ve milletvekillerine nezaketli ve içten bir tonlamayla, “Evet’ derseniz, tarihe kara leke olarak geçersiniz. ‘Hayır’ derseniz tarih yazarsınız!” dedim. Devlet Bey’e de, “Adınız Devlet, çok güven veriyor. Lütfen Cumhuriyetimize, devletimize sahip çıkın!” diye seslendim..."

Aylin Nazlıaka kelepçeli eylemin sebebini açıkladı

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