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AYM'den OHAL başvuruları kararı

Yüksek Mahkeme, 70 bin 771 başvuruyu kabul edilemez buldu.

04.08.2017 - 18:32
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AYM'den OHAL başvuruları kararı

AYM OHAL'de işten çıkarılanlarla ilgili karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin açıklaması şu şekilde;

İÇ HUKUL YOLLARI TÜKENMEDİ

"Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır."

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