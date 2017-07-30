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Ayşe Arman'ın haşema yazısı hatırlatıldı

"Kıyafetime Karışma" tweeti atan Arman, "Zulmün adı Haşema" başlıklı bir yazı kaleme alarak alay etmişti.

30.07.2017 - 12:08
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Ayşe Arman'ın haşema yazısı hatırlatıldı

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Ayşe Arman, Hürriyet'teki köşesinde "Kıyafetime dokunma" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısını twitter hesabından da paylaşan Arman'a eski yazılarından biri hatırlatıldı.

Ayşe Arman'ın haşema yazısı hatırlatıldı

"KIYAFETİME KARIŞMA" DİYEN ARMAN'IN YAZISI

Arman, "Zulmün adı haşema" başlıklı bir yazı kaleme alarak haşema giyenlere hakaretler yağdırmıştı. Yazıda "Haşemalarımızı üzerimize geçirip, fıştırı fıştırı oteli keşfe çıkıyoruz...   Üzerimizdeki bu tuhaf şeylerle denize gireceğiz. Biz iki Ninja Kaplumbağa, ne yapacağımızı bilemiyoruz." gibi ifadeler de yer alıyordu. Şimdi ise "Kıyafetime karışma" diyerek duyar kasması tepki topladı.

Ayşe Arman'ın haşema yazısı hatırlatıldı

Ayşe Arman'ın haşema yazısı hatırlatıldı

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