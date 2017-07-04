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Ayşe Arman'ın Kılıçdaroğlu hayranlığı

Adalet Yürüyüşü'ne katılan Hürriyet yazarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti başkanı değil gerçek bir lider olduğunu ifade etti.

04.07.2017 - 10:46
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Ayşe Arman'ın Kılıçdaroğlu hayranlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a doğru yürümeye başladı.

Yürüyüşte 20. gününe giren Kılıçdaroğlu'na eşlik edenler arasına Hürriyet yazarı Ayşe Arman da katıldı.

Yürüyüşe ilişkin ilk izlenimlerini köşesine taşıyan Ayşe Arman, Kemal Kılıçdaroğlu'na hayranlık duymaya başladığını belirtti.

"BENİM GÖZÜMDE ARTIK..."

Arman, yazısında; "Adalet Yürüyüşü’nün 19. gününde ben de yürüyüşe katıldım. Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep severdim ama itiraf ediyorum, şimdi hayranlık duyuyorum. Benim gözümde artık bir parti başkanı değil gerçek bir lider!!!" ifadelerini kullandı.

Ayşe Arman'ın Kılıçdaroğlu hayranlığı

Ayşe Arman'ın Kılıçdaroğlu hayranlığı

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