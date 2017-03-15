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Ayşe Hatun Önal'dan çocuk açıklaması

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, "Aday olsa düşünmeden çocuk yaparım" dedi.

15.03.2017 - 09:45
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Ayşe Hatun Önal'dan çocuk açıklaması

Önceki gün bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katılan Ayşe Hatun Önal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BENİM ÇOCUĞUM SAKİN OLUR"

AVM içersinde bir hayranının bebeğini kucağına alan Önal, "Çocuk elimize çok yakıştı?” sorusuna, "Allah diyorum. Benim elimde çocuk bir başka coştu. Annesinin kucağında gülmüyordu. Keşke kaçırsaydım. Seviyorum bebekleri seviyorum. Benim çocuğum sakin olur, zıttım bir karakterim olur herhalde. O yüzden gönül rahatlığıyla bir tane yapabilirim gibi geliyor" diye konuştu.

"ADAY OLSA DÜŞÜNMEDEN YAPARIM"

"Çocuk yapabileceğiniz bir baba adayı var mı şuan?” sorusu karşında Önal, "Şuan yok. Olursa yaparım düşünüyorum. Düşünmeden yaparım" diyerek cevapladı.

Ayşe Hatun Önal'dan çocuk açıklaması

Ayşe Hatun Önal'dan çocuk açıklaması

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