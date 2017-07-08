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Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

08.07.2017 - 09:17
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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Aysel Tuğluk, avukatları ve HDP'li bazı milletvekilleri ile partililer katıldı.

SALONDA GERGİN ANLAR

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşmada, bazı avukatların duruşma salonuna girişlerde kimlik kontrolü yapılmasına itirazı üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, kontrolün güvenlik amaçlı olduğunu belirtti.

SAVCI SELİM KİRAZ'I ŞEHİT EDENLER..

Avukatların bu uygulamaya itirazının devam etmesine duruşma savcısı Aytekin Cenikli, "Savcı Selim Kiraz'ı da avukat kimliğiyle adliyeye giren birisi şehit etmişti." sözleriyle tepki gösterdi.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından, savunmasına başlayan Tuğluk, siyaset yaptığını, terör örgütü üyeliğiyle yargılanmasını anlayamadığını belirtti.

Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

FOTOĞRAF: Aysel Tuğluk güvenlik güçlerine taş atıyor.

SİYASİ AMACI..

HDP'de iki dönem milletvekilliği, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) eş genel başkanlığını yaptığını ve ülke sorunlarının siyasi yollarla çözülmesi için faaliyet gösterdiğini öne süren Tuğluk, siyasi amacının Türkiye'nin bütünlüğünü sağlamak olduğunu iddia etti.

Tuğluk, DTK'nın 2007'de kurulduğunu ve halen çalışmalarına devam ettiğini, illegal bir yapı olmadığını savundu.

TERÖRİSTBAŞINA SAYIN DEDİ

Tuğluk, DTK tarafından yapılan özerklik çağrısının, devletin bölünmesi amacı taşımadığını, çağrının "demokratikleşme projesi" olduğunu ileri sürdü.

İddianamedeki "PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla çalışma yürüttüğü" suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Tuğluk, "sayın" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Öcalan'ın cezaevinde bulunduğunu ve Öcalan'dan talimat almasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Sanık Tuğluk'un savunmasının ardından söz verilen avukatları, mevcut dava ile DTK ile ilgili Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın birleştirilmesi ve Tuğluk'un tahliyesi talebinde bulundu.

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