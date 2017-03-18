taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları

Cumhurbaşkanı Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

18.03.2017 - 16:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Başkent Bakü'de tarihi İçerişehir'deki Kız Kalesi önünde başlayan kutlamalara Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva ve devlet erkanı da katıldı. Etkinlik, temsili Dede Korkut'un duasıyla başladı.

ÖZEL İKRAMLAR

Tarihi kıyafetler giyen askerler tarafından selamlanan Aliyev'e yöresel giysili gençler Nevruz'a has tatlar ikram etti. Aliyev, geleneksel müzik ve dans gösterilerinin ardından Nevruz ateşini yaktı.

Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları

YUMURTA TOKUŞTURDULAR

Kutlamalar, Hazar Denizi kıyısındaki parkta kurulan "Şark Pazarı"nda yöresel kıyafetli sanatçıların gösterileriyle devam etti. Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in yumurta tokuşturması ve atışmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Aliyev de Köse ve Keçel'le yumurta tokuşturdu.

Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları

Güreş, bilek güreşi ve çeşitli geleneksel spor dallarında yapılan gösteriler kutlamalara renk kattı. El sanatları, geleneksel ev eşyaları ile yemek stantlarından oluşan pazarı gezen Bakülüler, kukla tiyatrocuları ve çeşitli müzik gruplarının performanslarına büyük ilgi gösterdi.

26 MART'A KADAR RESMİ TATİL

Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları nedeniyle 26 Mart'a kadar resmi tatil ilan edildi.

Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları

Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günlerde farklı şekilde kutlamalar yapıyor.

Bayramda büyük ateşlerin yakıldığı Azerbaycan'da, komşuların kapısına "papak atmak", "semeni yetiştirmek", ateşten atlamak ve atlarken, "ağırlığım uğurluğum odda kalsın" demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak, horoz dövüştürmek Nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

128
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

201
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

140
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

24
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

65
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

19
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM