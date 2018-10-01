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Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 12:07..
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Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmayacak

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'de çalışmalar hızlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek başarı beklediği seçimler öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu merakla beklenen kararını açıkladı.

ADAY DEĞİL

Kocaoğlu, yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını bildirdi.

İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL

Aziz Kocaoğlu, yaptığı son açıklamada İzmir'in CHP'nin kalesi olmadığını söylemişti.

KURULTAY TAVRININ FATURASI MI

CHP'de yaşanan kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında duran Kocaoğlu, partide değişim olması gerektiğini açıklamıştı.

Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmayacak

Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmayacak

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