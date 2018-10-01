Aziz Kocaoğlu yeniden aday olmayacak

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'de çalışmalar hızlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek başarı beklediği seçimler öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu merakla beklenen kararını açıkladı.
ADAY DEĞİL
Kocaoğlu, yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını bildirdi.
İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL
Aziz Kocaoğlu, yaptığı son açıklamada İzmir'in CHP'nin kalesi olmadığını söylemişti.
KURULTAY TAVRININ FATURASI MI
CHP'de yaşanan kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında duran Kocaoğlu, partide değişim olması gerektiğini açıklamıştı.