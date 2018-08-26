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Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

2015'te Nobel Kimya Ödülü kazanan bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye'deki siyasi gelişmelerden rahatsızlığını dile getirdi. Sancar "Ben küsüm ülkeye" dedi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 10:48..
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Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

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Türkiye'nin 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü kazanan bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye'deki siyasi gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu belirterek "Ben küsüm ülkeye" dedi.

BÖLÜNMÜŞLÜKTEN RAHATSIZ

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Sancar'ın bu rahtsızlığını köşe yazısında dile getirdi. Sancar ile birlikte Ankara'ya Anıtkabir'i ziyarete gittiklerini anlatan Bursalı, Sancar için "Ülkenin toplumca bölünmüş yapısı kendisini son derece üzüyor, bu duygusunu en üst düzeyde yetkililere de iletiyor ve ülkeye gelmek istemiyor" dedi.

Bursalı, Sancar'ın toplumdaki bölünmüşlükten rahatsızlık duyduğunu "Ben küsüm ülkeye" sözleriyle dile getirdi.

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