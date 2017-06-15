taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4928
EURO
3,9206
ALTIN
141,94
PETR
47,0200

Aziz Sancar'ın yeni başarısı

Türk bilim insanı Prof. Aziz Sancar ve ekibi, sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdi.

15.06.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Sağlık

SANCAR

Sigaranın DNA'ya zarar verdiği ve akciğer kanserine neden olduğu bilim insanlarınca biliniyor ancak ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinde Aziz Sancar öncülüğündeki bilim insanları, sigaranın DNA'ya nasıl zarar verdiğini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı.

SİGARANIN DNA'YA VERDİĞİ ZARARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Aziz Sancar ve ekibi, sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdi. Prof. Dr. Sancar, yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmanın sigara içmenin sağlığa ne kadar zararlı olabileceği konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı olması, DNA'daki hasarın onarılması ve ilaç geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bu tür haritaların sigara kaynaklı kanserlerin nasıl ortaya çıktığının, bazı kişilerin neden kansere karşı daha savunmasız ya da dirençli olduğunun ve kanserin nasıl önleneceğin anlaşılmasına yardımcı olacağını belirten Sancar, sigara içmenin zararlarına ilişkin böylesine kesin kanıtlar sağlanmasının, sigara içenlerin bu kötü alışkanlığı bırakmasına da yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti.

Aziz Sancar'ın yeni başarısı

İlginizi Çekebilir
1 yaş altındaki çocuklara meyve suyu vermeyin
Amerikan Pediatri Akademisi, ebeveynlere 6 aydan küçük bebekler için yüzde 100 meyve sularından kaçınılmasını önerdi.
Şizofreni hastalarına nasıl destek olunmalı
Abdi İbrahim Otsuka, hasta yakınlarının şizofreni hastalarıyla olan iletişimlerinde dikkat etmeleri gereken noktalara dikkat çekti.
Sıvı kaybı böbrek sağlığınızı etkiliyor
Ramazan ayının yaz mevsimine gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları sıvı kayıplarını artırarak böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Cilt kuruluğuna iyi gelen besinler
Yaz-kış demeden cildiniz pul pul dökülüyorsa bir şeyler yapmanın zamanı geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

322
Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar ile ABD'den ortak tatbikat

171
ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

248
Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

49
TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

37
Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

13
FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM