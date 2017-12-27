Aziz Yıldırım Sudan'da anlaşma imzaladı

Galatasaray'da göreve hızlı başlayan Fatih Terim transfer çalışmalarına başladı. Terim'in listesinde milli futbolcu Kaan Ayhan da var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, farklı illerde Bylock mağduru olan bin kişinin tahliyesini talep edeceklerini söyledi.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 16 Aralık'ta Dünya yakınlarından geçen 'Phaethon' adlı asteroidin fotoğraflarını yayınladı. Asteroidin ortasında karanlık bir çukur olması dikkat çekti.

Güney Kore, yeni bir düzenleme ile kripto para ile ilgili aktiviteleri yasaklıyor.

Kripto paraya bir yasak da Güney Kore'den

Sanatçı Muazzez Ersoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

1 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

2 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

3 Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

4 İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı İş adamı Ali Ağaoğlu'nun, 2011 yılında araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü yönündeki iddialarına İTÜ'den yanıt geldi.

5 Başbakan Suudi Arabistan'da Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi.

6 Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.