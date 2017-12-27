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Aziz Yıldırım Sudan'da anlaşma imzaladı

Türkiye ve Sudan iş adamları arasında yapılan anlaşmaya Türk tarafından Aziz Yıldırım imzayı attı.

AA | 27.12.2017 - 14:38..
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Aziz Yıldırım Sudan'da anlaşma imzaladı

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerine özel önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı iş adamlarıyla birlikte Sudan'a gitmişti.

SUDAN, ÇAD VE TUNUS

Erdoğan'ın; Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan Afrika turuna Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.

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Ziyaret kapsamında; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in katılımıyla iki ülkenin iş adamları arasında gümrük binasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Türk tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Aziz Yıldırım imza koydu.

Aziz Yıldırım Sudan'da anlaşma imzaladı

Aziz Yıldırım Sudan'da anlaşma imzaladı

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