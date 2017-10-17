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Azra Akın gelinliğini parçaladı

Azra Akın'ın 145 metre iğne oyası kullanılan gelinliğinin Trakya'daki düğün akşamı oynarken paramparça olduğu ortaya çıktı.

17.10.2017 - 11:19
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Azra Akın gelinliğini parçaladı

Forum Trabzon'da gerçekleşen 'En Şık Kim? yarışmasında jüri üyeliğini yapan modacı Cemil İpekçi'den Azra Akın itirafı geldi.

"GELİNLİK PARÇALANDI"

Trakya düğünü, gelinliği ve roman danslarıyla yılın en çok konuşulan gelini Azra Akın’a diktiği gelinlik çok beğenilen Cemil İpekçi, ünlü mankenin düğünde gelinliğini parçaladığını söyledi. Cemil İpekçi, “Azra 2002 yılında benim diktiğim pazen elbiseyle Dünya Güzeli seçilmişti. Azra’nın gelinliği için kardelen çiçeğinden esinlendim. Azra’yı kardelene benzettim. İlla ki Avrupalı gelinliği olması gerekmiyor. 145 metre iğne oyası kullandım. Azra sadece yılın en güzel gelini değil, düğününde en çok eğlenen gelini oldu. Akşam 21.00’den sabaha karşı 04.00’e kadar dans etti. Roman havası oynadı. Gelinliği paramparça etti. Düğün bittiğinde gelinlik parçalanmıştı.

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Ayrıca kendimle de gurur duyuyorum. Çünkü iğne oyası Fransız dantelini geçti bu sene.” açıklamasında bulundu.

Azra Akın gelinliğini parçaladı

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