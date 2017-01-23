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Baba Halisdemir'den Safitürk ailesine ziyaret

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hüseyin Halisdemir, PKK'lı teröristlerce katledilen Kaymakam Safitürk'ün ailesini ziyaret etti

23.01.2017 - 18:44
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KAYMAKAM DA EŞLİK ETTİ

Karayoluyla kente gelen Hasan Hüseyin Halisdemir, Bor Kaymakamı Abdullah Küçük ve Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ile Arifiye ilçesindeki taziye evini ziyaret etti. Şehidin babası Asım Safitürk'e başsağlığı dileklerini ileten Halisdemir, Safitürk ve aile yakınlarıyla sohbet etti.

DUALAR EDİLDİ, KURAN OKUNDU

Ziyarette, şehit Ömer Halis Demir, Kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. Halisdemir, ziyaretin sonunda Safitürk'e Türk bayrağına sarılı Kuran'ı Kerim ve Bor ilçesine özgü yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim etti. Daha sonra evden ayrılan Halisdemir, Safitürk ve kaymakamlar, şehidin mezarı başında dua okudu.

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