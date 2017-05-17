Baba-kız aynı dizide oynayacaklar

Özcan Deniz, İpek Bilgin, Aslı Enver, Fırat Tanış ve Salih Bademci gibi ünlü isimleri buluşturan “İstanbullu Gelin” dizisi önemli bir izlenme başarısı elde etmiş durumda. Diziye Özge Borak, geçen haftalarda Özcan Deniz’in canlandırdığı Faruk karakterinin eski sevgilisi Begüm rolüyle katılmıştı.

Hikayede tansiyonu yükselten Özge Borak’a bölüm oyuncusu olarak babası koreograf Selçuk Borak da eşlik etmeye başladı.

DOKTOR ROLÜNDE OLACAKLAR

“İstanbullu Gelin” dizisinde baba kız doktor rolüne hayat veriyor. Doktor İbrahim karakterini canlandıran Selçuk Borak, daha önce “Eyvah Eyvah 3” filmi ve “Balım” müzikalinde de kızıyla beraber rol almıştı.

Pazar günü Anneler Günü’nde sette babasıyla kamera karşısına geçen Özge Borak, “O, benim en büyük aşkım” diye konuşuyor.