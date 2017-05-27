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Bab'da yıllar sonra güvenli Ramazan

Halep'in kuzeyindeki Bab ilçesinin sakinleri, 6 yıl süren iç savaşın ardından ilk defa Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyor.

27.05.2017 - 15:19
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından DEAŞ'lı teröristlerden temizlenen Halep'in kuzeydoğusunda bulunan Bab ilçesindeki cadde ve sokaklarda yaşanan hareketlilik, ilçede iç savaş öncesi dönemleri andırıyor.

BAB'DA RAMAZAN SEVİNCİ

Yaklaşık 100 bin kişinin geri döndüğü ilçede bir tarafta iç savaşın ağır tahribatına uğrayan ev ve iş yerleri bulunurken, diğer tarafta da cadde ve sokaklardaki canlılık dikkati çekiyor.

Bab'da yıllar sonra güvenli Ramazan

İlçede güvenliği ise Türkiye'de eğitildikten sonra Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki çarşı ve pazarlara giden yerli polis ve askerler sağlıyor.

Bab'da yıllar sonra güvenli Ramazan

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR"

Bablılardan 45 yaşında olan Celal Cedid, yıllardır vatandaşlarına destek oldukları için Türkiye'ye teşekkür etti.

Halen binlerce Suriyelinin Türk topraklarında huzurla hayatını sürdürdüğünü anlatan Cedid, "Bu ramazana mutlulukla giriyoruz. 6 yıl savaştan sonra huzurlu bir ramazan geçirmemizi Rabb'im bize nasip etti, bunda Türk kardeşlerimizin büyük bir desteği var. Bab'da başlangıç olarak Hz. Ömer Camisi bakım ve onarımdan geçirildi. Türkiye Diyanet Vakfına da bunun için teşekkür ediyoruz bize bu camiyi tekrar kazandırdıkları için. Türkiye halkına ve cumhuriyetine teşekkür ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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