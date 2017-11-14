Bade İşçil: Psikolog olmak istiyorum

Oğlu Azur’la vakit geçirebilmek için setlerden uzak kalan Bade İşçil, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ ile ekrana döndü. Güzel oyunucu, yeni dizisini, neden kilo verdiğini ve anne olduktan sonra yaşadığı değişimi anlattı.

Bade İşçil röportajından ara başlıklar...

"AZUR'DAN SONRA ANNEMİ ANLADIM"

"Oğlunuz Azur’dan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

-Öncelikle annelik duygusunun ne olduğunu ve annemin değerini anladım. Zaten sorumluluk sahibi biriydim ama şimdi daha ön planda olan evladım.

Anne olduktan sonra oyunculukta kurallarınız oldu mu?

-Kural değil belki ama önceliklerim oldu; çalışmaya ara verdim. Projeleri kabul ederken de Azur’un rahatlığını ön planda tutmaya çalışıyorum.

Azur nasıl bir çocuk? Oyunculuğa ya da müziğe ilgisi var mı?

-Çok küçük olduğu için tam bir şey söylemek mümkün değil tabii ama sanata düşkün bireylerin genini taşıyor, umarım ilgisi olur."

"SAĞLIKLI BESLENİYORUM"

"Anoreksiya hastalığına yakalandığınız yazıldı. Neler söyleyeceksiniz?

-Evet, çok konuşuldu. Üzülen sevenlerim de olmuş ama bu projeye özel bir imaj. ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisi bilindiği üzere dört kadının hikayesi. Birbirleriyle çocukluktan arkadaş olan dört kadından biri Pelin. Karakterim için imaj çalışmamız oldu. Zaten sarışındım ve zayıftım. Spor yaptığım, hareketli olduğum, dengeli ve sağlıklı beslendiğim bilinen bir şey. Dolayısıyla bu açıdan çok zorluk çekmedim. Canlandırdığımız karakterler hayatın içinden olsun diye dördümüz için de zayıf, süslü, dalgalı, uzun saçlı, bakımlı, kadınsı ya da tam zıttı gibi belirgin özellikler oluşturuldu."