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BAE Büyükelçiliğinin sokağına Fahrettin Paşa ismi verildi

Ankara'da BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu cadde ve sokağın ismi, belediye kararıyla değiştirildi.

AA | 09.01.2018 - 08:03..
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BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine'yi İngilizlere karşı koruyan ve kutsal emanetleri güvenli bir şekilde İstanbul'a taşıyan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

"SENİN CEDDİN NEREDEYDİ"

Zayed'in küstah sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey zavallı, Fahrettin Paşa Medine'yi korurken senin ceddin neredeydi?" ifadelerini kullandı.

BAE-Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından, Ankara'da BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın isminin değiştirilmesine karar verildi.

Erdoğan'dan çok sert Fahrettin Paşa yanıtı VİDEO

KARAR MECLİS'TEN GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ilk toplantısında, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa "Fahreddin Paşa" isminin verilmesine karar verildi.

BAE Büyükelçiliğinin sokağına Fahrettin Paşa ismi verildi

BAE BAKANI'NDAN KÜSTAH AÇIKLAMA

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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