BAE'de dörtlü toplantı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac ve emekli General Halife Hafter ile BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

El-Arabiyya televizyonunun haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE ziyareti kapsamında Bin Zayid, Serrac ve Hafter'in yer aldığı dörtlü toplantı gerçekleştirdi. Haberde toplantının detaylarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Sisi'nin iki günlük BAE ziyareti çerçevesinde ayrıca Veliaht Bin Zayid ile görüştüğü ifade edilerek, görüşmede Libya'daki gelişmeler başta olmak üzere çeşitli meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Serrac ile emekli General Halife Hafter, Arap ve uluslararası arabuluculuk girişimleri sonrasında dün Abu Dabi'de bir araya gelmişti. Görüşmede tarafların, genel seçimlerin yapılması ve UMH Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması" başta olmak üzere önemli konularda anlaşmaya vardığı aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Libya'daki krize çözüm hedefiyle Arap ve uluslararası aracıların Hafter ile Serrac'ı bir araya getirme çabaları sonuç vermemişti. Hafter, son olarak iki ay önce Mısır'ın bu konuya ilişkin girişimini reddetmişti.