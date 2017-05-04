taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.863
USD
3,5336
EURO
3,8482
ALTIN
140,68
PETR
50,5400

BAE'de dörtlü toplantı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Abu Dabi Veliahtı Bin Zayid, Libya UMH Başkanı Serrac ve emekli General Hafter Abu Dabi'de bir araya geldi.

04.05.2017 - 00:47
  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac ve emekli General Halife Hafter ile BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

BAE'de dörtlü toplantı

El-Arabiyya televizyonunun haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE ziyareti kapsamında Bin Zayid, Serrac ve Hafter'in yer aldığı dörtlü toplantı gerçekleştirdi. Haberde toplantının detaylarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Sisi'nin iki günlük BAE ziyareti çerçevesinde ayrıca Veliaht Bin Zayid ile görüştüğü ifade edilerek, görüşmede Libya'daki gelişmeler başta olmak üzere çeşitli meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Serrac ile emekli General Halife Hafter, Arap ve uluslararası arabuluculuk girişimleri sonrasında dün Abu Dabi'de bir araya gelmişti. Görüşmede tarafların, genel seçimlerin yapılması ve UMH Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması" başta olmak üzere önemli konularda anlaşmaya vardığı aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Libya'daki krize çözüm hedefiyle Arap ve uluslararası aracıların Hafter ile Serrac'ı bir araya getirme çabaları sonuç vermemişti. Hafter, son olarak iki ay önce Mısır'ın bu konuya ilişkin girişimini reddetmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

3
Darüşşafaka Doğuş potada Galatasaray'ı yendi

Darüşşafaka Doğuş potada Galatasaray'ı yendi

0
Okul zilinin kaplosunu kesene 5 yıl hapis istemi

Okul zilinin kaplosunu kesene 5 yıl hapis istemi

0
BAE'de dörtlü toplantı

BAE'de dörtlü toplantı

0
FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

FBI Başkanı Comey: Rusya dünyadaki en büyük tehlike

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM