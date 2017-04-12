Bağımlılıkta çip tedavisi ilaca göre daha etkin

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi uzmanlarından Dr. Cavid Guliyev, eroin bağımlılığı tedavisinde ağızdan ilaç almayı unutan kişilerin tekrar eroine başlayabileceğini, ancak çip takıldığında ilacı unutmanın söz konusu olmayacağını bildirdi.

YÖNTEM EROİN KULLANIMINI ENGELLER

Halk arasında madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan kolay ve sonuç verme ihtimali yüksek yöntem olarak bilinen tedavinin çip tedavisi olduğunu bildiren Guliyev, şunları kaydetti: "Çip uygulaması bağımlılığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu ilacın kullanılma amacı; kişi eroin kullandığında maddenin etkisini hissetmesini engellemektir. Bunun sonucu kişi eroin kullanmaya devam etmez. İlacın ağızdan alınan tablet formunun yanında cilt altına konan formları da vardır."

3 AY ETKİ GÖSTERİR

Söz konusu tedavinin özellikle ilaç kullanmayı istemeyen kişilerde etkin bir yöntem olduğuna işaret eden Guliyev, naltrekson çip veya pelletlerinin, cilt altına takıldığında 3 ay gibi bir süre etki gösterdiğini, böylece kişinin her gün ağızdan tablet içmesine gerek kalmadığını ifade etti.

TERAPİ ŞART

Guliyev, "Kaçak olarak getirilen ilaçlar istenen etkiyi göstermemektedir. Sadece çip taktırmak yetmez. Muhakkak terapilere devam edilmelidir. 3 ay sonunda çip değiştirilmelidir. En az 12 ay süresince tekrarlanarak takılması bağımlılığı sonlandırmak için önemlidir."