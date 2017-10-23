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Bağırsak gazı nedir

Bağırsak gazı genel olarak hava yutmaktan ya da yiyeceklerin sindirim sırasında parçalanmasından kaynaklanır.

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bağırsak

Bazı yiyecekler kolay sindirilemeyen maddeler içerir. Bu nedenle, bu maddeler kalın bağırsağa kadar değişmeden gelir ve burada bulunan bakteriler tarafından daha basit maddelere (gazlar da dahil) parçalanır.

ORTALAMA GAZ ÇIKARMA SAYISI

İnsanlar günde ortalama 10 ile 20 arasında gaz çıkarır. Bazen sessiz sedasız, bazen büyük bir gürültüyle, bazen ise en olmadık yerlerde dışarı çıkan bağırsak gazı rahatlamaya neden olur.

Bazı yiyecekler kiminde gaz şikayetine neden olurken, diğer bir kişiye bu anlamda hiç dokunmayabilir. Şişkinlik karın bölgesinde doluluk hissidir ve çoğunlukla bağırsak gazının toplanmasından kaynaklanır. Gaz şikayetleri hava yutmayı azaltarak, beslenmede değişiklik yaparak ve bazı reçetesiz ilaçlarla giderilebilir.

Bağırsak gazına neden olan yiyeceklerin başında; kuru fasulye, mercimek, laktoz içeren süt ürünleri, brokoli, kırmızı et, nohut, bulgur ve yumurta gelir.

KADINLARIN GAZI DAHA KÖTÜ KOKAR

Gazın kötü kokmasının sorumlusu hidrojen sülfür adlı bir gaz ve çıkardığımız gazın sadece %1’ini oluşturur. Kadınların bağırsak gazı daha fazla hidrojen sülfür içerdiği için kadınların gazı erkeklere oranla daha kötü kokar ama erkekler kokulu gazı gün içinde kadınlardan daha çok çıkarır.

NASIL GİDERİLİR

1- Besinleri yavaş yavaş ve çiğneyerek yemek faydalı olacaktır.

2- Gazlı içeceklerden uzak durulmalı, pipet yada kamış kullanılmamalıdır.

3- Yemeklerden sonra kısa bir yürüyüş yapmak etkili olacaktır.

4- Sakız ve sigaradan uzak durulmalıdır.

5- Yağsız gıdalar tüketilmeli ve yapay tatlandırıcılardan uzak durulmalıdır.

6- Anason, papatya ve zencefil çayı içmek faydalı olacaktır.

7- Diş sağlığına önem verilmelidir.

8- Probiyotik oranı yüksek yoğurt veya kefir tüketilebilir.

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