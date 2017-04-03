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Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Binali Yıldırım'ın Kayseri mitingine katılmayan Abdullah Gül'e değinen MHP Lideri, 'vefa'yı hatırlattı.

03.04.2017 - 08:28
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Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Sakarya mitingi sonrası verdiği molada gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, dün Başbakan Binali Yıldırım’ın konuştuğu Kayseri mitingine katılmama kararını eleştirdi.

Bahçeli, şunları söyledi:

"İKİ SEBEPTEN ÖTÜRÜ ORADA OLMASI LAZIMDI"

“2007 yılında, şimdiki Cumhurbaşkanı, Başbakan olarak, göstermiş olduğu aday Gül ile birlikte Kayseri’ye gitmişler, mitingde elele vermişlerdir. Şimdi Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı yapmış olan da Gül’dür. İki sebepten ötürü Gül’ün orada olması lazımdır. Birincisi Kayserili olmasından, ikincisi de kendisinin Cumhurbaşkanlığı devamında erken seçim sonrasındaki kararlılığın Kayseri’de gösterilmesinden. Bu nezaketi taşımaları gerekir.”

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