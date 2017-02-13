taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

MHP Lideri, KHK ile işten çıkarılan akademisyenlerin bağlantılarının ortaya çıkarılmasını ve gereğinin yapılmasını istedi.

13.02.2017 - 09:43
  1. Haberler
  2. Gündem
Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katıldığı toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin durumunu değerlendirdi.

Söz konusu akademisyenlerin 2007 yılında Meclis'in Cumhurbaşkanı seçmesine mani olduklarını söyleyen MHP Lideri, bunların şimdi demokrasi dersi vermeye kalktığını belirtti.

KARA CÜBBELİLERE HUKUK İŞLESİN

Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi; “Üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç, düşünce ve fikre hayat hakkı tanımayan, PKK-PYD-FETÖ bağlantıları somutlaşan bir kısım kara cübbelilere de hukuk sonuna kadar işletilmeli, hak yerini bulmalıdır”

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

KHK İLE İŞTEN ÇIKARILAN AKADEMİSYENLER

MHP Lideri, konuşmasını şöyle sürdürdü; “KHK ile işten çıkarılan akademisyenler de dahil olmak üzere alayı birden 2007’de meclisin cumhurbaşkanı seçmesine mani olmuşladır. Şimdi bunlar demokrasi bezirganı olarak üniversitelerin kapısına tezgah kurmuşlardır. Bunlar ki kendi zihniyetlerini sevenlerini zehir olsa yutarlar.

ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Üniversiteler eğitim yuvası olmak yerine bir eylem üssü görenlerin sızlanmasına, insan hakları hatırlatmasına gerek yoktur.

Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

PKK/PYD BAĞLANTILARI

Elbette memuriyet ve mesleklerinden atılanların içinde masumlar da vardır fakat üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç ve fikre hayat hakkı tanımayan PKK, PYD bağlantıları somutlaşanlara hukuk sonuna kadar işletilmelidir”

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

67
İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

23
Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

Kılıçdaroğlu'nun referandum stratejisi: Canvassing

0
Reina saldırganından idam talebi

Reina saldırganından idam talebi

0
Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

29
Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem

17
Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM