Bahçeli, akademisyenlere geçmişi hatırlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katıldığı toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin durumunu değerlendirdi.

Söz konusu akademisyenlerin 2007 yılında Meclis'in Cumhurbaşkanı seçmesine mani olduklarını söyleyen MHP Lideri, bunların şimdi demokrasi dersi vermeye kalktığını belirtti.

KARA CÜBBELİLERE HUKUK İŞLESİN

Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi; “Üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç, düşünce ve fikre hayat hakkı tanımayan, PKK-PYD-FETÖ bağlantıları somutlaşan bir kısım kara cübbelilere de hukuk sonuna kadar işletilmeli, hak yerini bulmalıdır”

KHK İLE İŞTEN ÇIKARILAN AKADEMİSYENLER

MHP Lideri, konuşmasını şöyle sürdürdü; “KHK ile işten çıkarılan akademisyenler de dahil olmak üzere alayı birden 2007’de meclisin cumhurbaşkanı seçmesine mani olmuşladır. Şimdi bunlar demokrasi bezirganı olarak üniversitelerin kapısına tezgah kurmuşlardır. Bunlar ki kendi zihniyetlerini sevenlerini zehir olsa yutarlar.

ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Üniversiteler eğitim yuvası olmak yerine bir eylem üssü görenlerin sızlanmasına, insan hakları hatırlatmasına gerek yoktur.

PKK/PYD BAĞLANTILARI

Elbette memuriyet ve mesleklerinden atılanların içinde masumlar da vardır fakat üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç ve fikre hayat hakkı tanımayan PKK, PYD bağlantıları somutlaşanlara hukuk sonuna kadar işletilmelidir”