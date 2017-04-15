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Bahçeli eyalet tartışmalarını bitirdi

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, 'hayır' cephesi tarafından 'kriz' gibi gösterilmeye çalışılan 'eyalet' açıklamaları son buldu.

15.04.2017 - 09:43
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Bahçeli eyalet tartışmalarını bitirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı Danışmanı'nın eyalet sistemini savunması MHP oylarını sabote etmektedir" şeklindeki sözleri 'hayır' cephesini heyecanlandırdı.

"EYALETMİŞ, FEDARASYONMUŞ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu biziz. Eyaletmiş, federasyonmuş.. Hiçbiri gündemimizde yoktur." açıklamasını yaparak konuya açıklık getirdi.

"GÖREVİ BIRAKIRIM"

Başbakan Binali Yıldırım ise, "Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet sistemine yol açacak madde varsa bugün başbakanlık görevini bırakacağım" açıklamasını yaparak tavrının net olduğunu belirtti.

Bahçeli'den Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na destek VİDEO

KONU KAPANDI

Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından yapılan bu net açıklamardan sonra bir kez daha konuşan MHP Lideri, "Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın eyalet konusu ile ilgili açıklaması fazlasıyla yeterli.'' diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye parçalanacak mı parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu?" diye konuşmuştu.

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