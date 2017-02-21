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Bahçeli neden evet dediklerini açıkladı

Bahçeli, neden evet dediklerini; "FETÖ'nün yanında mı duracaktık. PKK'nın CHP'nin kuyruğuna takılmak asıl çelişkidir" diye açıkladı.

21.02.2017 - 11:21
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Bahçeli neden evet dediklerini açıkladı

TBMM'de grup toplantılarında ilk olarak konuşan Bahçeli oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmasında kendilerini "evet" dedikleri için çeliştiklerini sözyleyen ve eleştirenlere cevap verdi.

"PKK'NUN KUYRUĞUNA TAKILMAK ASIL ÇELİŞKİDİR"

Bahçeli, konuşmasında neden evet dediklerini; "Biz devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet diyeceğiz. Devlet, millet kaynaşmasına destek olacağız. FETÖ'nün yanında mı duracaktık, niye çelişelim, PKK'nın, CHP'nin, TKP'nin, EMEP'in, elinde kan olan aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki değil midir? Biz vatan millet diyoruz elimizin taşın altına sokuyoruz. Hayır diyen vatandaşlarımıza sözüm yoktur, bilakis iradelerine saygım vardır. Fakat hayırsızlardan oluşan, hayır cephesi kurarak fesatlık yapan emekli siyasetçilere, eski tüfeklere, terör bölücülük taşeronlarına itibarımız yoktur, sırtımız da bunlara dönüktür." cümleleriyle açıkladı.

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