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Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği

MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında Türk milletinin duasının olduğunu söyledi.

16.05.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etti.

ABD ZİYARETİ İSABETLİ BİR KARAR

Gündemi değerlendiren MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine de değindi.

Türk milletinin duasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu ifade eden Bahçeli, Erdoğan'ın ABD ziyaretinin isabetli bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği

"ŞİMDİ SIRA..."

Bahçeli, şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız arkasına milletimizin hayır duasını alıp muhataplarının karşısına çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır. Şimdi sırada belgeleriyle YPG-PYD bağlantısını anlatmak kaldı."

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