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Bahçeli'den hükümete Hollanda çağrısı

Hollanda'nın tavrını vandallık olarak değerlendiren Bahçeli, "Hollanda'yla diplomatik ilişkilerin acilen askıya alınması gerekir" dedi."

12.03.2017 - 18:01
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Bahçeli'den hükümete Hollanda çağrısı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli 'Hollanda’nın Mütecaviz Tutum ve Politikalarına Yönelik' yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İLİŞKİLERİ ACİLEN ASKIYA ALIN

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Almanya'nın hemen ardından, Hollanda'nın içine sürüklendiği kördüğüm her açıdan vahim, her bakımdan kahredici bir vandallıktır. Hollandayla diplomatik ilişkilerin acilen askıya alınması gerekir" dedi.

"Avrupa'da düşünce ve ifade özgürlüğüne, insani ve vicdani taleplere, izleri uzun seneler çıkmayacak kara bir leke sürülmüştür. Hollanda, soğanın virüs yemiş hali olan laleyi soldurmuş, insanlığın yüz karası bir tutum takınarak hasım ülke haline gelmiştir."

TÜRKİYE, YIKILMAZ, AŞILMAZ BİR KALEDİR

"Beklentimiz, Hollanda'nın gayri hukuki ve gayri ahlaki müdahalelerinin yanına bırakılmaması, bu ülkeye gerekli cevabın her düzeyde verilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunmak bizlerin, tüm vatan evlatlarının en temel haysiyet görevidir. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye yıkılmaz, aşılmaz, geçilmez bir kaledir. Türk milleti zulme karşı dayanışma içindedir."

16 NİSAN'DA MİLLET DERSİNİ VERECEKTİR

"Milliyetçi Hareket Partisi Hollanda'yı lanetlemektedir. Bilinmelidir ki aziz milletimiz 16 Nisan'da Avrupa'ya, terör örgütlerine, Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan bütün çürümüş odaklara dersini verecek, sandıkta 'evet' diyecektir."

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