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Bahçeli'den Milliyet yazarına çok sert sözler

Devlet Bahçeli, referandum sonrası MHP'yi hedef alan gazetecilerin olduğunu söyledi.

18.04.2017 - 10:48
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Bahçeli'den Milliyet yazarına çok sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonrasında kaybedenin MHP olduğunu ifade eden Milliyet yazarı Mehmet Tezkan'a çok sert tepki gösterdi.

"BRE AHLAKSIZ, BRE KEMİKSİZ"

Grup toplantısına konuşan MHP Lideri, "Bre ahlaksız, bre kemiksiz..." diye başlayarak Mehmet Tezkan'ı "ezik ve çürük" olarak nitelendirdi.

Bahçeli'den Milliyet yazarına çok sert sözler

Bahçeli'den Milliyet yazarına çok sert sözler VİDEO

MİLLİYET'TE KÖŞESİ BULUNAN EZİK

Devlet Bahçeli, şunları söyledi; "Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik, bir çürük 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş.

Bahçeli'den Milliyet yazarına çok sert sözler

"KAFA VAR ALMIYOR, SANIRSINIZ BİDON"

Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır diyoruz, kafa var almıyor, sanırsınız bidon. Bir başkası çıkmış, bundan sonra bölünmüş MHP vardır diyor. Açık çağrımdır, YSK bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa, Evet ve Hayır oyu veren vatandaşlarımızın hangi partiye oy verdiği anlaşılmalıdır."

MİLLİYET YAZARI NE DEMİŞTİ

Mehmet Tezkan, yazısında "Referandumun siyaseten kaybedeni yok mu diyeceksinzi? Vardı.. MHP.. Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduğu bütün illerde hayır oyu çıktı.. Örnek Adana.. Örnek Balıkesir.. Sonuç bu.. MHP'nin genel merkezi evet dedi.. MHP'nin tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi.. MHP'yi zor günler bekliyor.." ifadelerine yer vermişti.

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