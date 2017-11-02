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Bahçeli'den terörle mücadelede şartsız destek

MHP Lideri, Şemdinli'de meydana gelen hain saldırının ardından; "teröristler kanlarında boğulacaklar, hükümetin arkasındayız" dedi.

02.11.2017 - 19:37
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Bahçeli'den terörle mücadelede şartsız destek

Devlet Bahçeli, Şemdinli'de 8 şehit verdiğimiz saldırının ardından bu akşam kişisel Twitter sayfasından sert paylaşımlar yaptı.

"ALÇAKÇA EVLATLARIMIZA KAST ETTİLER"

MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları yazdı; "Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef milli yürekleri kavurmuş, milli vicdana ateş düşürmüştür.Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Bölgesinde,üstelik sınırın sıfır noktasında PKK’lılar alçakça, namertçe evlatlarımıza kast etmişlerdir. Bu kapsamda altısı asker, ikisi korucu olmak üzere sekiz kahramanımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahramanımız da yaralanmıştır. Öncelikle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

"YOK EDİLECEKLER"

Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Unutulmasın ki, terörizm asla kazanamayacak, hain amacına asla ulaşamayacaktır. Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Türkiye muktedirdir, Türk milleti kudretlidir, hıyanete göz açtırılmayacaktır. Kandan nemalanan, şiddetten faydalanan, kötülükten yararlanan, çevremizde yuvalanan PKK’lı katiller, inanıyorum ki, yok edileceklerdir.

"MHP MİLLETİN YANINDA DEVLETİN ARKASINDADIR"

Hükümetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir. Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede önşartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir. Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa kaybetmeye, bedelini ödemeye mahkum ve mecburdur. Türkiye badireleri aşacak inançta,belaları yenecek kuvvettedir. Bilinsin ki; şehitler ölmeyecek,vatan bölünmeyecek,al bayrak da inmeyecektir. "

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