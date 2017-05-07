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Bahreyn Türk vatandaşlarına vize harcını kaldırdı

Bahreyn'e seyahat edecek Türk vatandaşları, vize harcı ödemeyecek.

07.05.2017 - 10:30
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Türk vatandaşlarının Bahreyn'e yapacakları resmi ve turistik ziyaretlerde vize harcından muaf tutulacağı bildirildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 12 Şubat'ta imzalanan ve "iki ülke arasında umuma mahsus pasaport hamili vatandaşların vize harcından muaf tutulmasını" öngören mutabakat zaptına binaen alındığı ve 5 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edildi. Karar perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlandı.

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