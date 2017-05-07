Bahreyn Türk vatandaşlarına vize harcını kaldırdı

Kendine has üslubu ve şarkılarıyla milyonların Barış Abisi olan Barış Manço'dan Eğri Büğrü şarkısı..

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Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

İzmir- Ankara Karayolu üzerinde patenli iki genç, hem kendi hayatlarını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.