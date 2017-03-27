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Bahreyn'de terör hücresi çökertildi

Bahreyn'de İran'la bağlantılı olduğu ifade edilen bir terör hücresi çökertildi.

27.03.2017 - 00:42
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Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn'de önemli devlet adamlarına suikast planları yapan, güvenlik güçlerine yönelik eylemlerde bulunan ve ülkedeki önemli kurumlara saldırı düzenleyen İran'la bağlantılı 14 kişilik terör hücresi çökertildi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu teröristlerin, İran'a kaçan ve orada bulunan teröristlerce finanse edildiği, onlardan gelen talimatlarla eylemlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, yakalananlardan 6'sının İran Cumhuriyet Muhafızlarının gözetimindeki karargahlarda, 5'inin Irak Hizbullah Tugayları'nın karargahlarında, 3'ünün de yerel örgütlerce eğitildiği kaydedildi.

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