Bahreyn'de terör hücresi çökertildi

Türkiye Sağlık Bakanlığınca, Pakistan'da bir haftada 75 ücretsiz ameliyat ve 563 konsültasyon yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl küresel krizin ardından yaşanan birçok soruna karşın büyük bir direnç gösterdiğini söyledi

Mehmet Şimşek: Türkiye için en kötüsü geride kaldı

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Sarıyer'de çay bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Bir çay bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.