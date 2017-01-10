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Bahşiş yerine ırkçı not bıraktı

Restoranda hesabı ödeyen müşterinin kendileriyle ilgilenen garsona "Hizmet harika, siyahlara bahşiş bırakmıyoruz" yazılı not tepki yarattı.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 10:52
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garsona ırkçı not

ABD'nin Virginia eyaletindeki bir restoranda, Kelly Carter adındaki siyah kadın, hesap fişinin üzerinde bulduğu ırkçı notun internette paylaşılmasının ardından müşterilerden büyük destek gördü.

BBC'ye konuşan restoranın sahibi Tommy Tellez, insanların restorana uğrayarak Carter'a bahşiş bıraktığını, bunun yanında bir yardım kampanyası kapsamında siyah garson için 300 dolardan fazla para toplandığını anlattı. Anita's New Mexico Style adlı restoranın düzenli müşterileri, Carter'a sarılmak ve destek vermek için restorana uğramaya başladı.

Restoran çalışanlarının asgari ücretin altında maaş aldığı ABD'de, aradaki farkı kapatmak için bahşiş bırakmak bir gelenek. Kelly Carter ise, notu bırakan 20'li yaşlarındaki beyaz çifte tekrar hizmet sunmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Carter, "Bir tane nefret notu beni durduramaz. Kollarım onlara halen açık" dedi. BBC Türkçe'nin haberine göre; Carter ayrıca, notu yazdığını düşündüğü adam hakkında "Sorun onda, bende değil. Sadece kendisine zarar verebilir. Beni ancak daha güçlü kılar" dedi.

Restoranın sahibi Tommy Tellez de garsonun durumu çok iyi idare ettiğini ve yeniden gelmeleri halinde çifte hizmet etme isteği konusunda ona katıldığını belirtti. "İki yanlış bir doğru yapmaz" diye konuşan Tellez, notun "dehşet verici, umut kırıcı ve çirkin" olduğunu ifade etti.

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