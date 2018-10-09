Tarladan çıkan ürünle satış fiyatındaki arasındaki fark hem tarımcıyı hem de vatandaşı çok olumsuz etkiliyor.

Örneğin tarladan 70 kuruşa çıkan bir domates pazardaki tezgahlarda 5 lirayı görüyor.

Yükselen enflasyonla birlikte bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bakan Albayrak Enflasyonla Mücadele Programı'nda bu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre yeni çıkarılacak yasa ile fırsatçılara izin verilmeyecek.

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı VİDEO





"KOMİSYONCULUK KALDIRILACAK"

Berat Albayrak konuyla ilgili olarak, "Hal yasası ekim ayı içinde Meclis'te görüşülecek komisyonculuk kaldırılacak. Stokçularla etkin mücadele devam edecek. ALO 175 hattı üzerinden şikayetler alınıyor." ifadelerini kullandı.