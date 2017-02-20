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Bakan Arslan: YHT hem milli hem de yerli olacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yüksek hızlı tren projesiyle ilgili bilgi verdi.

20.02.2017 - 02:22
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  2. Ekonomi

Bakan Arslan, Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş'yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret etti. TÜLOMSAŞ mühendis ve işçileri tarafından üretilen, tip ve gücü itibarıyla Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan TLM6V185 dizel motor tanıtımına katıldı.

Bakan Arslan: YHT hem milli hem de yerli olacak

"YHT HEM MİLLİ HEM DE YERLİ OLACAK"

Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren (YHT) kullanan ülkesinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Arslan, şu görüşlere yer verdi:

"Ancak bununla yetinmiyoruz. Bu demiryolu seferberliği kapsamında istiyoruz ki ülkemizin her yerini doğu, batı, kuzey, güney aksında ana koridorlar haline getirelim. Eskişehir merkezli, Bilecik, Kocaeli, İstanbul'a gidiyoruz ancak bununla yetinmeyelim Kapıkule'ye kadar gidebilelim ve Ankara üzerinden de Sivas'a, Erzurum, Erzincan, Kars'a kadar gidelim. Bu ana koridor. Ancak, bunun Bursa'ya uzatılması, Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya, Karadeniz'e, İzmir'e uzatılması, ülkemizin güneyine de uzatılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak, sadece yapımla değil artık bu hatlarda kullanacak olan YHT'leri de kendimiz yapabilir olalım istiyoruz. Bu sebeple, seferberlik kapsamında bugün burada çalışan işçi arkadaşlarımıza, genel müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. TÜLOMSAŞ her zaman iddialı olduğunu ortaya koydu. Bugün değil Devrim otomobili de iddiasını ortaya koymuştu. Devrim otomobili ile ilgili TÜLOMSAŞ iddiasını ortaya koyduğunda ülkemiz yöneticileri ve idarecileri onlar kadar inansaydı bugün dünya markası otomobillerden, uçaklardan bahsediyor olacaktık."

Bakan Arslan: YHT hem milli hem de yerli olacak

Bakan Arslan, TÜLOMSAŞ'ın demiryolu sektöründe motor imal eder hale geldiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"İşçi ve mühendis arkadaşlarımız en az bizim kadar inanıyor. 'Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın insanına olan inancı çerçevesinde ortaya koyduğu büyük hedefler var. Biz de bu büyük hedefleri gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak, Eskişehir'den, TÜLOMSAŞ'dan YHT'yi yapacağız' diyorlar. İdare inanıyor, işçi inanıyorsa gerisi bize destek verip yapmak kalıyor.

Bakan Arslan: YHT hem milli hem de yerli olacak

Onun için de yeni 96 YHT setini alırken, sanayi iş birliği programı kapsamında özellikle teknolojinin ülkemize gelmesi, YHT'nin Türkiye'de yapılması ile ilgili şartnamemize koyduk. İlk 20'sini dışarıdan alacağız, sonra kademe, kademe, TÜLOMSAŞ üretimde daha fazla yer alacak ve son 16'yı bizzat yüzde yüz kendisi yapacak. Ancak bununla yetinmeyip YHT'yi yapabilir hale geldikten sonra yine prototipi hazır olan YHT'yi hem milli hem de yerli olarak bizzat kendimiz yapacağız. Ülkemizde kullanmakla yetinmeyeceğiz. Ülkemizden kaynaklı, bulunduğumuz coğrafyaya, hatta dünyanın her yerine ihraç edeceğiz."

Bakan Arslan: YHT hem milli hem de yerli olacak

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