Bakan Arslan'dan Wikipedia açıklaması

Wikipedia'ya Türkiye'deki erişim 29 Nisan tarihinde engellenmiş, erişim yasağı kararının "bazı terör örgütleriyle Türkiye'yi ilişkilendiren içerikler" nedeniyle alındığı belirtilmişti.

"WIKIPEDIA'YI UYARDIK AMA DÜZELTMEDİLER"

NTV canlı yayınında konuyla ilgili soru üzerine Arslan, şunları söyledi: "Wikipedia içeriklerinde Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği algısı yaratmaya çalışırsanız bu Türkiye'ye zarar verir. Kendilerini uyardık ama düzeltmediler. Bu düzeltilmeli."

"TÜRKİYE'DE BİR TEMSİLCİLİK AÇARAK VERGİ VEREBİLİR HALE GELMELERİNİ İSTİYORUZ"

Wikipedia, Türkiye'deki yasağın kaldırılmasıyla ilgili 9 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Arslan yasakla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu karalama kampanyalarının bir parçası olmadığını Wikipedia'nın teyid etmesini ve Türkiye'ye bir temsilcilik açarak vergi verebilir hale gelmelerini istiyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de yaptıkları işlerden dolayı vergi vermediler."