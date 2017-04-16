Bakan Avcı seçim sonuçlarını değerlendirdi

Bakan Avcı, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu süreçte Eskişehir için söylüyorum, başından beri büyük gayretle çalışan başta Sayın il Başkanımız olmak üzere bütün teşkilatımıza ve bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Eskişehir'de ve Türkiye'de vakur bir kampanya yürütüldü. Neticeler netleşmek üzere, birazdan Sayın Başbakanımız açıklama yapacak."