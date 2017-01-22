Bakan Avcı’dan Topkapı Sarayı açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, basın mensuplarının Topkapı Sarayı ile ilgili sorularını yanıtladı. Topkapı Sarayı ile ilgili yapılan incelemelerin devam ettiğini belirten Avcı, sarayda denize doğru kaymanın söz konusu olmadığını söyledi.

"DAHA ÖNCE SARAY ODASINDA ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ"

Sarayın hazine odasında meydana gelen çatlaklarla ilgili daha öncesinde bir hassasiyet oluştuğunu belirten Avcı, "O konuyla ilgili daha önce açıklamalar yapıldı. Hazine dairesindeki çatlaklar nedeniyle daha önce bir hassasiyet oluşmuştu. Bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili uzmanlarla yaptığımız ortak çalışmalar var. Bu çalışmalar bir yıldan beri sürüyor. En son geçtiğimiz ay içerisinde özellikle hazine dairesine etki eden faktörleri belirlemek için çevrede 26 adet sismik kayıt kuyusu açıldı. Bu kuyuya yerleştirilen cihazlar aracılığıyla sarayın ve özellikle hazinedeki çatlakların ne kadar yer zeminindeki hareketlilikten, ne kadar başka faktörlerden, basınçtan etkilendiğini belirlemek için bilimsel bir çalışma başlatıldı. O çalışmaların sonuna gelmek üzereyiz” dedi.

(Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde Topkapı Sarayı'nın denize doğru kaydığını yazdı)

MARMARAY VE AVRASYA'YI İMA EDİYORLAR

Şubat sonu itibariyle yapılan çalışmaların neticeleneceğini söyleyen Bakan Avcı, “Bu konuda haberde yer alan konuyla ilgili de açıklama yapmak gerekiyor. Buradaki zemin hareketliliğinin Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin çalışmalarınında oradaki zemin hareketliliğine olumsuz etki yaptığına dair dolaylı da olsa bir ima var. Bu doğru değil, elimizdeki tüm bilimsel raporlar böyle bir etken söylemiyor. Böyle bir etki olduğuna dair elimizde bilimsel bir veri yok. Bunlar biliyorsunuz şehir efsanesi olarak konuşulur, buna rağmen biz sismik kuyular üzerinden yaptığımız çalışmalarla ne tür yer hareketlerinin ne oranda etki ettiğini ölçme şansını yakalamış olacağız. Ona göre restorasyon ve diğer tedbirleri almış olacağız. Denize doğru kayma söz konusu değil" diye konuştu.