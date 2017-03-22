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Bakan Bozdağ: Ben çocuktum Baykal bakandı

Seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesine yönelik tepkilere cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Deniz Baykal üzerinden örnek verdi.

22.03.2017 - 14:29
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sinop İl Başkanlığınca Boyabat'ta düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da büyük bir tarihi dönüşüm için sandığa gidileceğini belirtti.

Halk oylamasında, Türkiye'nin son 200 yıldır yaptığı tartışmaya bir nokta koyma kararı vereceğini dile getiren Bozdağ, Türkiye'nin parlamenter sistemi uzun süredir kullandığını ifade etti.

Bakan Bozdağ: Ben çocuktum Baykal bakandı

"80'LİK BAYKAL'I SEÇERKEN ÇOLUK ÇOCUK DEĞİL AMA.."

Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesine yönelik tepkilere de değinen Bozdağ, "Askere alırken, şehit, gazi olurken çoluk çocuk değil, 80'lik Baykal'ı milletvekili seçerken 18'ini dolduran çoluk çocuk değil ama kendi seçilmeye gelince çoluk çocuk. Bu, gençlere inanmamaktadır. Evlatlarımıza güvenmemektedir. Oğullarına, kızlarına, gençlerine güvenmeyen devletin, milletin geleceği aydınlık olmaz. Biz yavrularımıza inanacağız, güveneceğiz, onlara sorumluluk yüklemekten kaçınmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN ÇOCUKTUM BAYKAL BAKANDI..."

Cumhurbaşkanın en fazla iki kez seçilebileceğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti: "Ben çocuktum Sayın Baykal bakandı, ilkokula gidiyordum. Biz yaşlandık gidiyoruz hala vekil. 'Var mı böyle yaşam boyu vekillik' diye bir şey. Ama bu sistem bunu sağlıyor. Türkiye'nin yönetiminde çok başarılı da olsa bir kişi 10 yıldan fazla bulunamayacak, 10 yılda bir değişim. Bu yasamaya da yerele de yansıyacak. Türkiye'nin her tarafında değişim iktidar olacaktır. Bundan da aziz millet, devlet kazanacaktır. Bir sürü de yalan söylüyorlar.

Bakan Bozdağ: Ben çocuktum Baykal bakandı

"RÜYADA BİLE OLMAZ BÖYLE ŞEYLER"

Kılıçdaroğlu ağzını açıyor, sabah bir kalktınız sizin minibüs hatları iptal edilmiş, lokantaları kapatmışlar, şunlar olmuş, bunlar olmuş diyor. Adam rüyada gezmiyor, rüyada bile olmaz böyle şeyler.

ALLAH'TAN KORK KILIÇDAROĞLU

Ama öyle bir korku pompalıyor ki anlaşılır gibi değil. Kılıçdaroğlu çıkmış '16 Nisan'dan sonra muhtar ne olacak, bütün muhtarlıkları kaldıracak' diyor. Allah'tan kork. Ana muhalefetin genel başkanısın sen. Doğru konuşmak, milleti doğru bilgilendirmek hepimizin görevi ama ana muhalefetin de ana görevi bu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi varmış da cumhurbaşkanı bunu yapacakmış. Yalan, başka hiçbir şey yok."

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