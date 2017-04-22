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Bakan Bozdağ CHP'nin başvurusunu değerlendirdi

Bakan Bozdağ, YSK'nın kararları aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir merciye başvurulamayacağını söyledi.

22.04.2017 - 11:27
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Bakan Bozdağ CHP'nin başvurusunu değerlendirdi

CHP'nin başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"YSK'NIN KARARLARI ALEYHİNE DANIŞTAY VE AYM DAHİL HİÇ BİR MERCİYE BAŞVURULAMAZ"

"YSK'nın kararları aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiç bir merciye başvurulamaz. Danıştay ve AYM'nin ret kararı dışında başka bir seçeneği yok."

"DEMOKRASİLERDE MİLLETİN KARARI ÜSTÜNDE KARAR YOKTUR"

Anayasa Mahkemesi'nin başvurulara karşılık 'Kabul edilemezlik', Danıştay'ın ise aynı gerekçelerle 'Ret' kararı verdiğini hatırlatan Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi, kararları ile Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu da olamaz. Demokrasilerde milletin kararı üstünde karar yoktur. Millet adına karar veren yargı, milletin sandıkta verdiği kararı üstüne karar veremez." dedi.

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