taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Bakan Bozdağ'dan eyalet açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin eyaletlere ayrılmasının hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi.

15.04.2017 - 11:00
  1. Haberler
  2. Gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından, halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin üniter bir devlet olduğunu belirten Bozdağ, devletin üniter yapısını TBMM'nin kanun ile cumhurbaşkanlığının da kararnameyle asla değiştiremeyeceğini vurguladı.

ÜNİTER YAPI DEĞİŞMEZ

Anayasanın 3'üncü maddesindeki "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." ifadelerini anımsatan Bozdağ, devletin üniter yapısını düzenleyen bu maddenin Anayasa'nın değişmez/değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri arasında bulunduğuna dikkati çekti.

KOCAMAN BİR YALAN

Devletin üniter yapısını düzenleyen Anayasa'nın 3'üncü maddesine rağmen, "Devletin üniter yapısı değiştiriliyor." ifadelerinin kocaman bir yalan olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: "Ayrıca anayasa tek, yasama tek, yürütme tek ve yargı tektir. Bunların tekliğini ortadan kaldıran bir düzenleme de pakette yoktur. Aksine paket ile yürütmedeki çift başlılık kaldırılıyor. Asker/sivil yargı ayrımı sona erdiriliyor ve yargı birliği sağlanıyor.

HİÇBİR ZAMAN GÜNDEMDE OLMADI

Anayasamıza/halkoyuna sunulan pakete göre, Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansızdır. Aksini iddia edenin sözü yalandır, kendi yalancıdır. Türkiye'nin eyaletlere ayrılması, AK Parti'nin hiçbir zaman gündeminde olmamıştır. Bundan sonra da AK Parti'nin gündeminde olmayacaktır. Bilinmeli ki üniter yapıyı değiştirip Türkiye'yi eyaletlere ayırmak isteyenler, karşılarında daima AK Parti ve AK Parti'lileri bulacaktır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

147
Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

71
Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

54
Nejat İşler istifa etti

Nejat İşler istifa etti

24
ABD ve Rusya'nın bomba yarışı

ABD ve Rusya'nın bomba yarışı

65
Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM