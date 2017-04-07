ABD Suriye'ye Akdeniz'den düzenlediği operasyonla 59 Tomahawk füzesi gönderdi.

"MÜDAHALEYİ DESTEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE DESTEK VERECEKTİR"

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı saldırının 'son derece olumlu' karşılandığını vurgulayarak, "Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar Türkiye'nin tam desteğine sahip olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin müdahalesini destekliyoruz VİDEO