taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.575
USD
3,7230
EURO
3,9608
ALTIN
151,34
PETR
55,5000

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin müdahalesini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye saldırısını yerinde bulunduğunu söyledi.

07.04.2017 - 11:06
  1. Haberler
  2. Gündem

ABD Suriye'ye Akdeniz'den düzenlediği operasyonla 59 Tomahawk füzesi gönderdi.

"MÜDAHALEYİ DESTEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE DESTEK VERECEKTİR"

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı saldırının 'son derece olumlu' karşılandığını vurgulayarak, "Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar Türkiye'nin tam desteğine sahip olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin müdahalesini destekliyoruz VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

278
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

165
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

140
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

286
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

208
Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

147
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM