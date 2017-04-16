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Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı

Antalya'da vatandaşlık görevini yerine getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugünün Türkiye için çok önemli olduğunu ifade etti.

16.04.2017 - 10:43
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Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi. Çavuşoğlu, 2334 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandum öncesi herkesin sözünü söylediğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı

"Evet" diyenlerin de "hayır" isteyenlerin de sözünü söylediğini vurgulayan Çavuşoğlu, hatta haddini aşıp yurt dışından çok söz söyleyen, Türk milletine akıl vermeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

TARAF TUTANLAR OLDU

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Taraf tutanlar oldu ama bugün söz de karar da milletimizindir. Milletimiz Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kararını verecektir. Bugünün Türkiye'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Milletimizin demokratik hakkını güzel bir şekilde Türkiye'nin her yerinde kullandığını sabahtan bu yana takip ediyoruz. İşte demokrasi budur."

Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı

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