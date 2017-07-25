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Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile siyasi diyalog toplantısında AB'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak görmediği söyledi.

25.07.2017 - 18:49
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Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye tepki

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik bugün düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"DARBE GİRİŞİMDE DESTEK GÖRMEDİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Elbette bir darbe girişimine maruz kaldık. AB'den de yeterince destek görmedik. Bir yıl sonra yeterince destek görmeye başladık; o da açıklamalarla. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bunlarla mücadele yaparken attığınız adımlar, alınan tedbirleri hukuk içinde yapmaya çalıştık varsa bir hata bunu da düzeltiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'dan AB'ye tepki

AB FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR

Çavuşoğlu  ayrıca, "FETÖ gibi örgütleri biz terör örgütü olarak görüyoruz İİT terör örgütü olarak ilan etti ama AB böyle görmüyor." dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;

''TÜRKİYE SADECE STRATEJİK PARTNER DEĞİLDİR''

Mescid-i Aksa konusunda ve mülteciler konusundaki açıklamalarından dolayı AB'ye teşekkür ettik. AB ile aramızda sorunlar olduğu açık ancak bu çözüm aramaya engel değil. Aramızdaki diyalogun yeni zemini 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel sırasında oluştu.

Enerji, ulaştırma,terörle mücadele, ekonomi ve ticaret konularında diyaloglar sürecek. Ancak AB-Türkiye ilişkilerinin omurgası katılım müzakeleridir. Türkiye sadece bir stratejik partner değildir. Önemli olan katılım müzakerelerinin geliştirilmesidir.

"DİYALOGLAR SÜRDÜRÜLÜYOR"

İade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukuk devleti ve demokrası konularında diyaloglar yapıcı bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye ile sorunların çözülmesi için fasılların açılması gerekmektedir. İlişkilerin omurgası katılım müzakereleri konusunda ilerleme kaydetmek zorundayız. 23 ve 24. fasılların açılması gerektiğini düşünüyoruz.

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