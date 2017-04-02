Bakan Çavuşoğlu'dan referandum tahmini

Bağcılar’da düzenlenen Kastamonu Tosya Pilav Festivali'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YÜZDE 63 EVET BEKLİYORUM"

Referandum tahmini sorulan Çavuşoğlu, "Yüzde 63 civarında 'evet' bekliyorum. Geçenlerde Brüksel'de NATO toplantısı vardı. Bazı bakanlar kendi anketlerine göre yüzde 60'a ulaştığını söylediler." dedi.

Çavuşoğlu Tosya Pilav Festivali'ne katıldı VİDEO

"KARARSIZLAR EVETE KAYIYOR"

Hayır yönündeki çalışmaların ters teptiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Yüzde 60'a yaklaştı. Yüzde 60'ı göreceğiz. İlk başladığında anketler 54'teydi. Daha sonra yüzde 56'ya çıktı. Şu anda yüzde 58'i geçti. Kararsız oranı da düşüyor. Bakıyoruz, kararsızların büyük bölümü evete kayıyor" diye konuştu.