Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

Bunun insanlık suçu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yaşananlara sessiz kalan Batı ülkelerine de tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu, bir insanlık suçudur ve bunun da cezası olmalı ama daha önce kırmızı çizgi aşılmasına rağmen vurdumduymazlık gösteren batı dünyası, insan hakları konusunda ders vermeye çalışanlar, eminim yine bunu örtmeye çalışacaklardır. Bu bizim için kabul edilemez. Bu tüm süreci de heba edebilir."" şeklinde konuştu.

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