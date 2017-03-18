Bakan Eroğlu'nun izdivaç programları değerlendirmesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 16 Nisan da gerçekleştirilecek “anayasa değişiklik” referanduma çalışmaları kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a gitti.

Programın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bakan Eroğlu, izdivaç programı tartışmalarına da değindi.

"HAKİKATEN ÇOK SAKINCALI, MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNİ BOZUYOR"

Eroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi; “Özellikle Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş bu konuyla ilgileniyor hakikaten millet rahatsız. Hakikaten çok sakıncalı programlar. Milletimizin değerlerini bozuyor, milletimizin bir takım değerleri var. Vatandaşlarımızdan büyük talep var, bu tür gerçekten çirkin programların kaldırılmasını istiyor. İnşallah bunla ilgili bir kararname gerekir, muhtemelen çalışma yapılıyor gereği yapılacaktır özellikle bunu vurgulamak istiyorum.

"ANLATIYORLAR, UTANÇ DUYUYORUM"

Yani gerçekten çok çirkin programlar ben tabi seyretmeye vaktim yok ama bazı zaman anlatıyorlar gerçekten ben de utanç duyuyorum hakikaten. Bu gibi programlar doğru değil bizim kültürümüzle bağdaşmıyor yani. Bizim örfümüzle geleneğimizle alakası yok.

"KALDIRILMASI İSABET OLUR"

Dolayısı ile bu programların benim şahsi kanaatim kaldırılması çok isabetli olur diye düşünüyorum.”