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Bakan Işık çay davetini geri çevirmedi

Bakan Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendisini çay içmeye davet eden ortaokul öğrencisi kızın evine konuk oldu.

26.06.2017 - 11:03
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15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, burada kendisini evlerine çay içmeye çağıran 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nisa Nur İlhan'ın davetine olumlu karşılık verdi.

ÇAY İÇTİLER

Makam aracıyla Nisa Nur'un Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki evine giden Bakan Işık, burada aile üyeleriyle sohbet ederek, çay içti.

Bakan Işık çay davetini geri çevirmedi

Nisa Nur'un 2006 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden babası Celal İlhan'ın çocukluk arkadaşı olan AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ı arayan Işık, Çakır'a ailenin selamlarını iletti.

Işık, ziyarette aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

DOKTOR OLMA SÖZÜ

Nisa Nur'un ağabeyi Mücahit İlhan, Bakan Işık'ın ziyaretinden dolayı gururlandıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, kardeşinin ziyarette, büyüyünce doktor olma sözü verdiğini söyledi.

Bakan Işık çay davetini geri çevirmedi

Bakan Işık çay davetini geri çevirmedi

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