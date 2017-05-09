Bakan Işık'tan bedelli askerlikle ilgili açıklama

‘Bedelli askerlik’ son günlerde çeşitli platformlarda sıkça gündeme gelen ve askerlik çağındaki gençlerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik konusuyla ilgili Milliyet Gazetesi'ne açıklama yaptı:

"ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Terörle hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında azim ve kararlılıkla mücadele ederken böyle bir uygulamanın gündemimizde olması beklenemez. Şu an gündemimizde böyle bir şey yok zaten Genelkurmay Başkanlığımızın da böyle bir talebi yok"