taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.423
USD
3,6085
EURO
3,9322
ALTIN
142,10
PETR
49,5100

Bakan Işık'tan bedelli askerlikle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelen 'bedelli askerlik' tartışmalarına son noktayı koydu.

09.05.2017 - 13:12
  1. Haberler
  2. Gündem
Bakan Işık'tan bedelli askerlikle ilgili açıklama

bedelli

‘Bedelli askerlik’ son günlerde çeşitli platformlarda sıkça gündeme gelen ve askerlik çağındaki gençlerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik konusuyla ilgili Milliyet Gazetesi'ne açıklama yaptı:

"ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Terörle hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında azim ve kararlılıkla mücadele ederken böyle bir uygulamanın gündemimizde olması beklenemez. Şu an gündemimizde böyle bir şey yok zaten Genelkurmay Başkanlığımızın da böyle bir talebi yok"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

59
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

62
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

308
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

91
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

128
Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

95
Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM